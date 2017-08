Ντόρσεϊ για Εθνική: «Πάμε για μετάλλιο»! (pic)

Μπορεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ να μην ενισχύσει την Εθνική Ανδρών φέτος στο Eurobasket, αλλά δεν ξεχνάει την «επίσημη αγαπημένη».

Ο 21χρονος γκαρντ, που θα αγωνίζεται με τους Ατλάντα Χοκς στο ΝΒΑ, έστειλε την θετική του ενέργεια σε όλη την «γαλανόλευκη» αποστολή, που προετοιμάζεται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, και ευχήθηκε να έρθει ένα μετάλλιο.

«Δυστυχώς δεν μπόρεσα να καταφέρω να πάω στην Ελλάδα φέτος για τα ματς στο Eurobasket, αλλά εύχομαι καλή τύχη σε όλη την ομάδα για τον επόμενο μήνα. Πάμε για μετάλλιο!», ήταν το μήνυμα του Ντόρσεϊ.

Unfortunately I couldn't make it out to Greece this summer for the FIBA games but good luck to the whole squad next month.Go medal

