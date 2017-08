Έτοιμος ο Νοβίτσκι για το NBA Africa Game (vid)

Ντικέμπε Μουτόμπο και Χακίμ Ολάζουον είναι οι πρεσβευτές του ΝΒΑ στην Άφρική και οι υπεύθυνοι για το πρόγραμμα του camp ΝΒΑ Africa που ξεκινά απόψε.

Μεταξύ άλλων βρίσκονται οι Ντιρκ Νοβίτσκι και Κάιλ Λόουρι οι οποίοι προετοιμάζονται και για το παιχνίδι που θα γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος.

Μεταξύ άλλων στην Team Africa θα αγωνιστούν οι Ντενγκ, Εμπίντ, Ιμπάκα, Ολαντίπο και Σεφολόσα. Στην Team World θα αγωνιστούν οι Νοβίτσκι, Λόουρι, Πορζίνγκις, Κάζινς και Ουόκερ.

13-time All-Star & newest member of the 30K-Point Club.. 6th all-time leading scorer @swish41 gets warm before #BWBAfrica! #NBAAfricaGame pic.twitter.com/ouCTt3J6Ul

— NBA (@NBA) 2 Αυγούστου 2017