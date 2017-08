Στη μάχη κατά του παιδικού καρκίνου τα αδέρφια Γκασόλ (pic)

Μπορεί τα αδέρφια Γκασόλ να μην έχουν το παραμικρό οικονομικό πρόβλημα, μπορεί αμφότεροι να είναι σταρ στο ΝΒΑ, μπορεί να προπονούνται για μία ακόμη παρουσία τους σε Eurobasket, αλλά δεν λησμονούν πως είναι άνθρωποι και οφείλουν να βοηθήσουν όπου μπορούν.

«Περισσότερα από 250.000 παιδιά δίνουν τη δική τους μάχη κατά του καρκίνου κάθε χρόνο. Βοήθησε κι εσύ να βρεθεί λύση για αυτά τα παιδιά» είναι το μήνυμα της καμπάνιας στην οποία συμμετέχουν οι Πάου και Μαρκ Γκασόλ.

215.000 brave kids fight against cancer every year. Join @TheBravestTeam and help us to investigate and treat kids cancer pic.twitter.com/dQB7PS9aEt

