Μπορεί να μην έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις με τον Ουόριορς, όμως αυτό δεν σημαίνει πως ο Κλέι Τόμπσον ξέχασε για λίγο τον αθλητισμό.

Ο γκαρντ των «πολεμιστών» είπε να το γυρίσει στο μπέιζμπολ για να κρατιέται σε φόρμα, δείχνοντας πως είναι πολυτάλαντος.

Μάλλον θα βοηθάει το γεγονός πως είναι εξαιρετικός σουτέρ στο μπάσκετ.

Δείτε τον στο μπέιζμπολ

Klay Thompson is just as accurate from the mound as he is from beyond the arc pic.twitter.com/C5sxGCGrSC

— Sports Illustrated (@SInow) 1 Αυγούστου 2017