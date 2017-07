Ανακοίνωσε Μίλερ η Μπάμπεργκ (pics)

Από την στιγμή που η Μακάμπι αποφάσισε να αποδεσμεύσει παίκτες, είχε ξεκινήσει η φημολογία περί απόκτησης του Κουίνσι Μίλερ από την Μπάμπεργκ.

Κάτι το οποίο έγινε, καθώς η ομάδα του Νίκου Ζήση ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 24χρονου φόργουορντ.

Μάλιστα, ο πρώην συμπαίκτης του στο Iowa Energy, Ντάριους Μίλερ έστειλε το μήνυμά του, λέγοντας: «Να φροντίζετε τον αδερφό μου»!

It's M-M-M-Miller time! Wir präsentieren unseren letzten Neuzugang: Willkommen, @qmillertime ! #Basketballherz

Take care of my brother @qmillertime https://t.co/Eo1YiMnBoZ

— Darius Miller (@DmillerKY) 28 Ιουλίου 2017