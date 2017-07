Ο Κρις Πολ εξήγησε κατά την παρουσίασή του από τους Ρόκετς ότι θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα με το Χιούστον ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν έβαλε την υπογραφή του στο νέο ηγεμονικό συμβόλαιο έναντι 228 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι δυο τους προπονήθηκαν, λοιπόν, για πρώτη φορά με σκοπό να δημιουργήσουν ένα αχτύπητο δίδυμο.

CP3 and Harden putting in work in their first pickup game together (via @youballtraining) pic.twitter.com/P9G6PtIcE4

