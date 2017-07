Στους Νετς ο Κραμπ, στους Μπλέιζερς ο Νίκολσον (pics)

Ανταλλαγή μεταξύ Νετς και Μπλέιζερς.

Η ομάδα του Μπρούκλιν απέκτησε τον Άλεν Κραμπ κι έδωσε στο Πόρτλαντ τον Άντριου Νίκολσον.

Την χρονιά που ολοκληρώθηκε, ο Κραμπ μέτρησε 10.7 πόντους και 2.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 79 ματς, ενώ ο Νίκολσον είχε 3 πόντους και 2.7 ριμπάουντ σε σε 10 αγώνες.

Official! Help us welcome @allencrabbe, Nets Nation! https://t.co/aRUxXL8B3d pic.twitter.com/IJJup2KktN

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 25 Ιουλίου 2017