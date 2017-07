Πήρε και Αθανασούλα ο Δούκας

Τις μεταγραφικές του κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν συνεχίζει ο Δούκας.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Γιάννη Αθανασούλα, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στο Λαύριο.

Αναλυτικά:

«Η Διοίκηση του Α.Σ.Ε.Δούκα ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον αθλητή, Γιάννη Αθανασούλα. Παίκτης με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, ο 30χρονος (21/1/1987) forward αναμένεται να προσφέρει ακόμα περισσότερη εμπειρία στην ομάδα των Εκπαιδευτηρίων και να την βοηθήσει να υλοποιήσει τους στόχους της ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Who is who

Ο Γιάννης Αθανασούλας ξεκίνησε το μπάσκετ από τις Ακαδημίες του Άρη Πετρουπόλεως και το ταλέντο του, δεν άργησε να τον “στείλει” στην ΑΕΚ. Στην “Ένωση” υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο και με την φανέλα της αγωνίστηκε για δύο χρόνια (2005-2007). Στην πρώτη σεζόν έπαιξε σε μόλις τρία παιχνίδια της Basket League και σε ένα της Euroleague, ενώ την δεύτερη, μέτρησε έξι εγχώριες συμμετοχές και τέσσερις στο EuroCup.

Στην συνέχεια της καριέρας αγωνίστηκε στον Ηλυσιακό (2007-2010) τον οποίο βοήθησε τα μέγιστα προκειμένου να επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία, για να τον βρει η επόμενη τετραετία στον Πανιώνιο (2010-2014). Με την ομάδα της Νέας Σμύρνης πανηγύρισε δύο φορές την κατάκτηση της 3ης θέσης στην Basket League (2012-2013 & 2013-2014) ενώ έφτασε μέχρι τους Last-32 του EuroCup (2013-2014).

Η σεζόν 2014-2015 τον βρήκε στην Ελευσίνα και τον Πανελευσινιακό και η επόμενη στην Πάτρα για χάρη του Απόλλωνα. Ένας σοβαρός τραυματισμός όμως, του στέρησε σχεδόν όλη την σεζόν αλλά τον ξεπέρασε και όντας απόλυτα υγιής, επέστρεψε στα παρκέ την αμέσως επόμενη χρονιά. Με το Λαύριο αγωνίστηκε και στα 26 παιχνίδια της regular season και με 5.3 πόντους κατά μέσο όρο, 2.4 ριμπάουντ και μία ασίστ το βοήθησε να πάρει μέρος, για πρώτη φορά στην ιστορία του, στα playoffs».