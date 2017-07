Υπέγραψε στους Πέλικανς ο Μίλερ (pic)

Ο 27άχρονος Αμερικανός φόργουορντ (2μ.03) θα φορέσει ξανά τη φανέλα των Πέλικανς όπως συνέβη τη διετία 2012-14 ενώ νωρίτερα είχε γίνει πικ από τη Νέα Ορλεάνη στο νούμερο 46 του Draft 2012.

Ο Μίλερ αγωνίστηκε σε 102 ματς στο ΝΒΑ με 3.1 πόντους και 1.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ πέρσι είχε 12.2 πόντους και 2.7 ριμπάουντ στην EuroLeague. Την αποκάλυψη της επιστροφής του στο ΝΒΑ έκανε ο Adrian Wojnarowski‏, εξηγώντας ότι ο Μίλερ υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

Source: Free agent Darius Miller has signed his deal with Pelicans, two-years -- with a team option.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 24 Ιουλίου 2017