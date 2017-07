Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Πικ, οι «μπλαουγκράνα» είναι το φαβορί προκειμένου να αποκτήσουν τον απόφοιτο του Μιζούρι, ο οποίος αγωνίστηκε πέρυσι στο NBDL με τους Σάντα Κρουζ Ουόριορς.

Επίσης έχει περάσει και από το ΝΒΑ με 139 συμμετοχές, 3,2 πόντους και 2,9 ασίστ κατά μέσο όρο.

Barcelona emerged as the Euroleague favorites to sign NBA free-agent point guard Phil Pressey, according to source.

— David Pick (@IAmDPick) 21 Ιουλίου 2017