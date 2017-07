O Σίμονς μπορεί πλέον να πιει και ο ΛεΜπρον τον... προκαλεί! (pics)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έχει ιδιαίτερη αδυναμία στον πιτσιρικά των Σίξερς και δεν είναι η πρώτη φορά που το δείχνει.

Ο Μπεν Σίμονς είχε τα γενέθλια του, έκλεισε τα 21, και πλέον μπορεί νόμιμα να πιει στην Αμερική.

Ο «Βασιλιάς» αφού πρώτο ευχήθηκε στον... μικρό του αδελφό, μετά του έκανε πλάκα ότι πλέον μπορεί να πιει το γνωστό ποτό για παιδιά Shirley temple, μπορώντας πλέον να βάλει και αλκοόλ μέσα.

Το χιούμορ δεν έλειψε από τον διάλογο των δύο και τελικά ο Σίμονς βγήκε και έκανε το χατήρι του Λεμπρόν!

Happy Bday to my lil bro @BenSimmons25!!! That boi 21 now. Uh-Oh!! Let's go have a Shirley temple with a twist.

— LeBron James (@KingJames) 20 Ιουλίου 2017