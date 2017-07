Ξεπέρασε και το εμπόδιο της Λιθουανίας η Εθνική Νέων, επικρατώντας 76-72 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurobasket της Κρήτης. Ωστόσο, ίσως αυτό να μην είχε γίνει αν δεν υπήρχε σε δύο φάσεις ο Αντώνης Κόνιαρης! Αρχικά πήρε ένα πολύ κρίσιμο ριμπάουντ στα 40" και στη συνέχεια πέτυχε ένα τεράστιο τρίποντο, 24" πριν το τέλος!

Δείτε το!

Koniaris with THE play of the game!!! #FIBAU20Europe @HellenicBF pic.twitter.com/q2p5oUdr3y

— FIBA (@FIBA) July 20, 2017