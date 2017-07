Η ομάδα από τη Νότια Φλόριντα ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ουντόνις Χάσλεμ.

Πέρυσι ουσιαστικά δεν είχε τον παραμικρό ρόλο στην ομάδα, ωστόσο αποφασίστηκε από κοινού να επιστρέψει για την 15η σεζόν του!

Οι Χιτ τον υποδέχτηκαν πίσω με ένα βίντεο...

OFFICIAL: The Miami HEAT have re-signed F Udonis Haslem. pic.twitter.com/eJF7KleK0A

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) 20 Ιουλίου 2017