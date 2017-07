Λίγες μέρες νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως οι δυο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε όλα ώστε να συνεργαστούν τη νέα χρόνια και σήμερα επισημοποιήθηκε.

Οι Πέλικανς ανακοίνωσαν τον Ραζόν Ρόντο με τον οποίο υπέγραψαν συμβόλαιο ενός έτους. Αυτός ενδεχομένως να επηρεάσει την περίπτωση του Κουίν Κουκ για τον οποίον ενδιαφέρεται έντονα ο Ολυμπιακός.

Welcome the newest Pelican to New Orleans: @RajonRondo! pic.twitter.com/1DY4B6k8IY

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 20 Ιουλίου 2017