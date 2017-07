Ανακοίνωσε «τεσσάρι» η Χίμκι! (pic)

Μετά τα αλλεπάλληλα «όχι» του Παναθηναϊκού για τον Κρις Σίνγκλετον, ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρήκε το «τεσσάρι» που έψαχνε στο πρόσωπο του Μάλκολμ Τόμας.

Ο Αμερικανός είναι... κοσμογυρισμένος, αφού έχει παίξει σε NBDL, ΝΒΑ, Βενεζουέλα και Κίνα.

Η Χίμκι ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Τόμας, γεγονός που βάζει... απαγορευτικό σε ενδεχόμενη νέα πρόταση στους «πράσινους» για τον Σίνγκλετον.

OFFICIAL: Power forward Malcolm Thomas (206 cm, 28 years) signed a two-year deal with @Khimkibasket | Welcome to the club, Malcolm! pic.twitter.com/aAR6v0sIXO

— BC Khimki (@Khimkibasket) 20 Ιουλίου 2017