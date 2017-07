Για 15 χρόνια ο Πολ Πιρς υπηρέτησε πιστά τους Σέλτικς και λίγο πριν αποσυρθεί, θα αποχαιρετήσει το μπάσκετ σαν Κέλτης!

Η ομάδα της Βοστώνης του προσέφερε ένα «τιμητικό» συμβόλαιο και θυμήθηκε τις καλύτερες στιγμές του με ένα βίντεο, στο οποίο τον ευχαριστεί για την προσφορά του.

Relive Paul Pierce's best moments as we reflect on the Celtics legend's storied career. pic.twitter.com/jeXrfEwGhk

— Boston Celtics (@celtics) 19 Ιουλίου 2017