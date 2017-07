Παίξε νόμιμα στοίχημα από υπολογιστή ή κινητό με μεγάλες αποδόσεις (21+).

Ο 24χρονος γκαρντ/φόργουορντ είχε και ένα σύντομο πέρασμα το ΝΒΑ φορώντας τις φανέλες των Ορλαντο και Φιλαδέλφεια σε μόλις 6 ματς στο σύνολο.

Από εδώ και στο εξής θα αποτελεί μέλος της Μπάνβιτ.

Ailemize hoşgeldin Adonis Thomas.

Welcome to our family Thomas. pic.twitter.com/1CS2ZGfVBs

— Banvit Basketbol (@BanvitBK) 19 Ιουλίου 2017