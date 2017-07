Στην Κίνα και ο Τάιλερ Χάνσμπροου (pic)

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Πικ, ο Τάιλερ Χάνσμπροου θα υπογράψει συμβόλαιο με τους Guangzhou Lions συνεχίζοντας και εκείνος με τη σειρά του την καριέρα του στην Κίνα.

Ο 31χρονος φόργουορντ/σέντερ βρέθηκε πέρυσι στο NBDL με τους Φορτ Γουέιν Μαντ Άντς, ενώ έχει στο βιογραφικό του 428 ματς της κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ (Ιντιάνα, Τορόντο, Σάρλοτ) με 6,7 πόντους και 4,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

