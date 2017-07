Ο Ζάγκορατς υπέγραψε στους Γκρίζλις (pic)

Ο Σέρβος φόργουορντ είχε γίνει draft από τους Μπόστον Σέλτικς στο νούμερο «35» πριν από δύο χρόνια, αλλά στη συνέχεια τα δικαιώματά του δόθηκαν στους Μέμφις Γκρίζλις για draft pick πρώτου γύρου.

Κατά τη διάρκεια του Summer League μέτρησε κατά μέσο όρο 5,3 πόντους και 4,8 ριμπάουντ με αποτέλεσμα να υπογράψει τριετές συμβόλαιο έναντι 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Εγγυημένα θα είναι τα δύο πρώτα χρόνια έναντι 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Very excited to start the new chapter with the @memgrizz thanks to everyone for such a nice wishes pic.twitter.com/O0d5oMMUz6

— Rade Zagorac (@radezagorac) 17 Ιουλίου 2017