Ροντρίγκεθ: «Είμαι πολύ χαρούμενος κι ενθουσιασμένος» (pic)

Το ΝΒΑ για χάρη της ΤΣΣΚΑ άφησε ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

Ο 31χρονος γκαρντ επιστρέφει, μετά από έναν χρόνο απουσίας, στην Ευρώπη και εξέφρασε την χαρά του μέσω twitter για την νέα σελίδα στην καριέρα του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος για την νέα φάση στην ζωή μου», έγραψε ο Ισπανός.

I am very happy and excited for this new stage of my life.

Muy feliz e ilusionado por esta nueva etapa en mi vida.

Спасибо!!! https://t.co/8JJG57D59f

— Sergio Rodriguez (@SergioRodriguez) 17 Ιουλίου 2017