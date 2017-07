Στους Ρόκετς και ο Λουκ Μπα α Μούτε

Ο 31χρονος φόργουορντ συμφώνησε για έναν χρόνο με το μίνιμουμ συμβόλαιο το οποίο θα του αποφέρει 2,1 εκατομμύρια δολάρια όπως μετέδωσε το ESPN.

Μάλιστα για να μετακομίσει στο Χιούστον, αρνήθηκε την player otion με τους Κλίπερς για συμβόλαιο που θα του πρόσφερε 200.000 δολάρια περισσότερα.

Ο Μπα Α Μούτε μέτρησε σε εννέα χρόνια καριέρας 6,3 πόντους και 4,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Salary for Luc Mbah a Moute in Houston is a cap hit of $1.5M and $2.1M in salary.

