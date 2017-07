Μίχαλος: «Να βρούμε ηρεμία και επενδυτή»

Επειδή από χθες είχα πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο του Πανιωνίου η κατάσταση είναι η παρακάτω.. Η ομάδα αυτή την στιγμή δεν έχει ακόμα βρεί τον άνθρωπο που θα βάλει τα χρήματα που απαιτούνται.Πλεον ορισμένοι άνθρωποι που αγαπάνε τον Πανιώνιο μαζί και εγώ, ψάχνουμε και κάνουμε αυτό που θέλει όλος ο κόσμος.Να βρούμε την ηρεμία που λείπει από αυτό το σωματείο τόσα χρόνια στο πρόσωπο ένος σοβαρού επενδυτή.Θέλει υπομονή και πλάνο.Δύο χρόνια κουραστήκαμε,ξεπεράσαμε ευατούς αφήσαμε πίσω τα εγώ μας και βγήκαμε πρωταθλήτες με την μαγκιά μας.Με αυτή την μαγκιά θέλουμε να βρεθούμε και στην Α1.Σύντομα θα χρειαστούμε και την βοήθεια σας.Προς το παρόν χρειάζετε ηρεμία και μυαλό.. Μίχαλος Νίκος Αρχηγος της ομάδας μπασκετ του Πανιωνίου. #panioniosbc #newseason #panionios

A post shared by FollowMeNow (@nmichalos) on Jul 15, 2017 at 11:37am PDT