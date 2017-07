Στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter έγραψε χαρακτηριστικά:

«Αυτή είναι μόνο η αρχή. Έχω τόσα πολλά να αποδείξω ακόμα...» ήταν η υπόσχεσή του εν όψει της νέας πρόκλησης που παρουσιάστηκε στην καριέρα του.

Για τα δύο επόμενα χρόνια ο Θίοντορ θα αγωνίζεται στην Αρμάνι Μιλάνο.

This is only the beginning. I have so much more to prove. #ImJustGettingStarted

— Jordan Theodore (@J__Theo25) 15 Ιουλίου 2017