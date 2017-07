Αυτή τη φορά προχώρησαν στην απόκτηση του Ταρίκ Μπλακ, ο οποίος είχε φορέσει και πάλι τη φανέλα των Ρόκετς (2014-15) πριν μετακομίσει στους Λέικερς.

Πέρυσι μέτρησε κατά μέσο όρο 5,7 πόντους και 5,1 ριμπάουντ σε 67 ματς με 16,3 λεπτά συμμετοχής.

Free agent forward Tarik Black has reached agreement to sign with the Houston Rockets, league sources tell The Vertical.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 14 Ιουλίου 2017