Επέστρεψε στη Χίμκι ο Χάνεϊκατ (pic & vid)

Ο 26άχρονος Αμερικανός φόργουορντ έμειε ελεύθερος από την Αναντολού Εφές όμως θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην EuroLeague αφού υπέγραψε στη Χίμκι, όπου αγωνίστηκε τη διετία 2014-16. Πέρσι μέτρησε 9.2 πόντους, 7.3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1.1 κλεψίματα σε 35 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

OFFICIAL: Tyler Honeycutt returns to @Khimkibasket on a one-year deal! Welcome back, @thoneycutt23! @EuroLeague and @VTBUL are waiting! pic.twitter.com/yZ0wGC0yAW

— BC Khimki (@Khimkibasket) 14 Ιουλίου 2017