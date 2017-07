Πρόταση από Κίνα ο Χάμιλτον! (pic)

Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

Ο 27άχρονος σέντερ χρησιμοποιήθηκε χθες (13/7) ως αντάλλαγμα για το trade του ΝτεΜάρ Κάρολ στους Νετς όμως αναμένεται να βγει στην free agency αγορά προκειμένου να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Και αυτό διότι οι Ράπτορς δεν είναι διατεθειμένοι να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους.

Η περίπτωση του Χάμιλτον ήλθε στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό ως πιθανός αντικαταστάτης του Κρις Σίνγκλετον σε περίπτωση αποχώρησης του Αμερικανού ωστόσο στο παιχνίδι για την απόκτησή του μπήκε η... Κίνα! Όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Chema de Lukas του Gigantes del Basket, ο πρώην παίκτης της Βαλένθια έχει στα χέρια του μια δελεαστική πρόταση από τη CBA και δεν αποκλείεται να ακολουθήσει το κύμα φυγής προς την κινεζική λίγκα.

Ο Χάμιλτον μέτρησε πέρσι 6.9 πόντους και 4.1 ριμπάουντ σε 18.4 συμμετοχής σε 64 αγώνες με τους Νετς, τους επτά ως βασικός. Έκανε career-high με 21 πόντους σε 9 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη ενώ έγινε πικ στο Νο.45 του Draft το 2012 από τους Σίξερς. Επίσης είναι παίκτης με ευρωπαϊκή εμπειρία, αφού έχει περάσει από Τσιμπόνα, Ρίγα ενώ τη σεζόν 2015-16 ήταν μέλος της Βαλένθια με την οποία είχε 14 πόντους και 5,5 ριμπάουντ. Μάλιστα είχε συμπεριληφθεί στην καλύτερη πεντάδα του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ex Valencia Justin Hamilton is mulling a BIG BIG offer from China. ¿Another player in his way to play in CBA?

— Chema de Lucas (@chemadelucas) 14 Ιουλίου 2017