Ο Πολ Μίλσαπ είναι και επίσημα πλέον παίκτης των Νάγκετς και θα συνθέσει ένα από τα κορυφαία δίδυμα ψηλών στο NBA μαζί με τον Νίκολα Γιόκιτς.

Το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο 32χρονος πάουερ φόργουορντ είναι τριετές και θα του αποφέρει 90 εκατ. δολάρια.

Tην σεζόν που μας πέρασε μέτρησε 18.1 πόντους και 7.9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι με τη φανέλα των Χοκς.

It's official! Paul Millsap put pen to paper this morning. pic.twitter.com/18Mwxcfkje

— Denver Nuggets (@nuggets) 13 Ιουλίου 2017