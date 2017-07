Ο Σουηδός φόργουορντ θα γίνει κάτοικος του Σολτ Λέικι Σίτι και θα λάβει 8,2 εκατομμύρια δολάρια όπως μετέδωσε το ESPN.

Πέρυσι αγωνίστηκε σε 78 ματς των Σέλτικς στην regular season και είχε κατά μέσο όρο 3,8 πόντους και 3,5 ριμπάουντ ανά 15,8 λεπτά συμμετοχής.

