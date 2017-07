Εξωπραγματικός Μπολ (vids)

Την καλύτερη με διαφορά μάλιστα εμφάνιση από τότε που επιλέχθηκε από τους Λέικερς στο νούμερο 2 του Draft έκανε σήμερα κόντρα στους 76ers ο Λόνζο Μπολ συμβάλλοντας τα μέγιστα στη νίκη με 103-102, μια νίκη που ήρθε με buzzer beater του Ίβιτσα Ζούμπατς.

Ο νεαρός γκαρντ με τον εκκεντρικό πατέρα ήταν πραγματικά απολαυστικός, κάνοντας όργια κόντρα στην ομάδα της Φιλαδέλφεια. Πέτυχε 36 πόντους με 9/12 δίποντα, 3/10 τρίποντα και 9/12 βολές. Έδωσε επίσης 11 ασίστ, πέντε από τις οποίες στο πρώτο δωδεκάλεπτο, κατέβασε 8 ριμπάουντ, έκανε 5 κλεψίματα, έριξε 2 τάπες και έκανε και 6 λάθη. Μιλάμε απλά για μια απίστευτη εμφάνιση που έκανε τους πάντες στους Λέικερς να χαμογελούν από ικανοποίηση για την επιλογή τους.

HIGHLIGHTS: Lonzo led all scorers with 36 points as four Lakers hit double-digits in tonight's 103-102 win over Philly #LakersSummer pic.twitter.com/MvU5uqq4t4

— Los Angeles Lakers (@Lakers) July 13, 2017