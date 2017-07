Όσο περνάει ο καιρός, τόσο αρχίζει να ανεβάζει στροφές ο Λόνζο Μπολ. Ο ρούκι των Λέικερς έδειξε στο πρώτο δωδεκάλεπτο κόντρα στους 76ers πως μπορεί να προσφέρει στους «λιμνάνθρωπους» δίνοντας στο διάστημα αυτό όχι μία και δύο, αλλά πέντε ασίστ.

Lonzo drops 5 dimes in the first quarter! #NBASummer pic.twitter.com/djdhpYblRD

— NBA (@NBA) July 13, 2017