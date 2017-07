«Πήραν Σεφολόσα οι Τζαζ» (pic)

Ο free agent Τάμπο Σεφολόσα θα φορά τη φανέλα των Τζαζ την νέα αγωνιστική περίοδο σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι.

Ο 33χρονος θα υπογράψει διετές συμβόλαιο 10.5 εκατ. δολαρίων με τα γεράκια και θα προσπαθήσει να βοηθήσει τη νέα του ομάδα, όντας εξαιρετικός αμυντικός.

Την χρονιά που μας πέρασε είχε 7.2 πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 1.5 κλεψίματα σε 62 ματς με τους Χοκς.

The Jazz has agreed to deal with Thabo Sefolosha, league source tells ESPN

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 12 Ιουλίου 2017