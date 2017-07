Στην Οκλαχόμα βρίσκεται ο Πολ Τζορτζ, εκεί όπου φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά ως παίκτης των Θάντερ.

Φαίνεται πως του πάει η νέα του φανέλα με τα μπλε, με τον ίδιο να απομβάνει την στιγμή.

Τα υπόλοιπα στο παρκέ παρέα με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ.

First look at PG in a Thunder uniform.

(via @okcthunder) pic.twitter.com/iFhhLpxKHu

— Bleacher Report (@BleacherReport) 12 Ιουλίου 2017