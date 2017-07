Ετοιμάζουν «βόμβα» με Καρμέλο οι Ρόκετς! (pic)

Μπορεί να έφεραν στο Χιούστον τον Κρις Πολ, όμως οι Ρόκετς δεν σταματούν εκεί.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, η ομάδα του Μάικ Ντ'Αντόνι συζητά με τους Νικς προκειμένου να πάρει τον Καρμέλο Άντονι.

Το σενάριο περιλαμβάνει ανταλλαγή που θα συμμετέχουν 4 ομάδες.

Αν συμβεί κάτι τέτοιο ο Μέλο θα δημιουργήσει μια νέα Big-Three στους Ρόκετς μαζί με τους Τζέιμς Χάρντεν και Kρις Πολ.

Sources: Knicks, Rockets working on Carmelo Anthony trade scenarios that include four-team deals. Sides motivated but no agreement imminent.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 12 Ιουλίου 2017