Ανακοίνωσε Νοέα ο Δούκας!

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Διοίκηση του Α.Σ.Ε.Δούκα ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον αθλητή, Πέτρο Νοέα! Ο 30χρονος (20/6/1987) power forward θεωρείται… μετρ των ανόδων καθώς τα τελευταία τέσσερα χρόνια μετράει ισάριθμες επιτυχίες ενώ στο παρελθόν έχει πανηγυρίσει την δεύτερη θέση στην Basket League και την συμμετοχή στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, όντας παίκτης του Αμαρουσίου. Μεγαλύτερη επιτυχία, η κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στους Μεσογειακούς Αγώνες της Πεσκάρα, φορώντας τα μπλε της Εθνικής ομάδας! Παίκτης με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, θα βοηθήσει τον Α.Σ.Ε.Δ. να υλοποιήσει τους στόχους του.

Who is who

Γεννημένος στην Καλαμάτα, ξεκίνησε την ενασχόληση του με το μπάσκετ από τον Ακάδημο για να μεταπηδήσει στην συνέχεια στον γειτονικό Απόλλωνα κι από εκεί στο Μαρούσι. Όντας διεθνής με την Εθνική ομάδα των Παίδων και ένας από τους καλύτερους παίκτες της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαδρίτης το 2003, ο σύλλογος των Βορείων προαστίων του προσέφερε - το ίδιο καλοκαίρι - συμβόλαιο διάρκειας οκτώ χρονών και μαζί του πανηγύρισε την δεύτερη θέση στην Basket League (2003-2004), ενώ υπήρξε φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδος (2006). Μάλιστα, στον τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό πάτησε παρκέ, δίχως όμως να χριστεί σκόρερ.

Με διάλειμμα ενός έτους, οπότε και παραχωρήθηκε δανεικός στα Τρίκαλα (09-10) με τα οποία αγωνίστηκε σε 19 παιχνίδια της Basket League (2.5 πόντους, 1.4 ριμπάουντ), ο Νοέας αποχώρησε από το Μαρούσι στο τέλος της σεζόν 2010-11. Η επόμενη τον βρήκε στην ΑΕΚ της Α2 με την οποία πέτυχε 4.3 πόντους και 4.6 ριμπάουντ. Έναν χρόνο αργότερα, “κατηφόρισε” έως την Αμαλιάδα βοηθώντας τον Κόροιβο να ανέβει κατηγορία (13-14). Το ίδιο πέτυχε με τον Αρκαδικό (14-15), τον Προμηθέα Πατρών (15-16) καθώς και με τον Πανιώνιο (16-17).

Ο Πέτρος Νοέας υπήρξε διεθνής με όλες τις “μικρές” Εθνικές ομάδες μέχρι να φτάσει στην Ανδρών. Χαρακτηριστικό είναι πως από το 2004 έως το 2007 αγωνίστηκε σε πέντε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τις ομάδας Παίδων, Εφήβων και Νέων Ανδρών. Κατέκτησε, τέλος, το αργυρό μετάλλιο με την Εθνική ομάδα των Ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες της Πεσκάρα το 2009.»