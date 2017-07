Θέλουν τον Ντέντμον οι Χοκς! (pic)

Μετά τη φυγή των Πολ Μίλσαπ και Ντουάιτ Χάουαρντ, οι Χοκς θέλουν να κλείσουν τις... τρύπες, ρίχνοντας δίχτυα στον Ντεουέιν Ντέντμον.

Ο 27χρονος φόργουορντ μέτρησε με τους Σπερς 5,1 πόντους και 6,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο έχοντας 62,2% στα σουτ εντός παιδιάς.

Και αυτό διότι «τελείωνε» τις περισσότερες φάσεις με εντυπωσιακά καρφώματα.

Παράλληλα, η Ατλάντα ενδιαφέρεται και για τον Ουίλις Ριντ, ο οποίος αγωνίστηκε στους Μαϊάμι Χιτ.

Hawks have expressed interest in Dewayne Dedmon, league sources told Basketball Insiders. Willie Reed also on the radar, per @AlexKennedyNBA

— Michael Scotto (@MikeAScotto) 10 Ιουλίου 2017