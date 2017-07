Ένα δείγμα των αλτικών ικανοτήτων του έδειξε ο Τζος Τζάκσον στο παιχνίδι του summer league κόντρα στους Ρόκετς.

Ο rookie των Σανς κουβάλησε την μπάλα από την μία άκρη του γηπέδου στην άλλη και μας χάρισε ένα εκπληκτικό κάρφωμα.

Απολαύστε

Gotta get a body on Josh Jackson in transition pic.twitter.com/U7KosW9EEi

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 10 Ιουλίου 2017