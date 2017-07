Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

«Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Ήσασταν πιστοί οπαδοί από τη πρώτη μέρα που ήρθα στο Μέμφις και είμαι περισσότερο από χαρούμενος που φόρεσα αυτήν την φανέλα για τρία χρόνια» ανέφερε αρχικά στο twitter και συνέχισε:

«Πραγματικά θα μου λείψετε πολύ. Σας ευχαριστώ και πάλι...»

Grizz nation I thank you for everything, you have been some great loyal fans to me from day 1 and I ... https://t.co/SDcGvD9mM0

— Vince Carter (@mrvincecarter15) 10 Ιουλίου 2017