Μετά το τέλος του αγώνα με τους Μπλέιζερς για το Summer League του Λας Βέγκας, εμφανίστηκε με μπλουζάκι όπου στο... σήμα του ΝΒΑ ήταν το δικό του πρόσωπο και όχι η φιγούρα του Τζέρι Ουέστ!

Δείτε και εσείς!

Jayson Tatum was rocking his own NBA t-shirt after the game. Gotta get the part back, though. #Celtics pic.twitter.com/HjH5R5mupQ

— gary washburn (@GwashburnGlobe) 10 Ιουλίου 2017