Ο 24χρονος φόργουορντ/σέντερ θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό την επόμενη τριετία 17 εκατομμύρια δολάρια.

Φέτος αγωνίστηκε σε 47 ματς των Σανς και είχε κατά μέσο όρο 7,4 πόντους και 6,2 ριμπάουντ.

Restricted free agent Alan Williams has agreed to a three-year, $17M deal to stay with the Phoenix Suns, league sources tell The Vertical.

