Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν από τα σημαντικά «εργαλεία» της Βαλένθια στην κατάκτηση του πρωταθλήματος έχοντας κατά μέσο όρο πέρυσι 6,6 πόντους και 4,2 ριμπάουντ.

Έτσι, μετά και τις ανανεώσεις των Ντούμπλιεβιτς, Ντιό, Σαν Εμετέριο, Βίβες και Μαρτίνεθ, πήρε σειρά και ο Ουίλ Τόμας.

Former @masonmbb alumni and @ACBCOM champion Will Thomas will continue in Valencia for the 2017-18 season

— Mario Scotti (@marioscotti7) 9 Ιουλίου 2017