Αφήνουν ελεύθερο τον Λοβέρν οι Μπουλς (pic)

O Λοβέρν ήταν restricted free agent αυτό το καλοκαίρι, αλλά οι Μπουλς αποφάσισαν να τον κάνουν unrestricted free agent προκειμένου να μετακομίσει σε ομάδα της αρεσκείας του.

Με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να αδειάσουν χώρο στο salary cap, ενώ όπως μετέδωσε το Vertical αρκετές είναι οι ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον παίκτη.

Sources: Bulls pulled qualifying offer on forward Joffrey Lauvergne, making him unrestricted free agent. Several teams showing interest.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 9 Ιουλίου 2017