Ο Άνταμ Χάνγκα δέχτηκε την προσφοράς της Μπαρτσελόνα για τριετές συμβόλαιο με απολαβές ύψους 7.500.000 ευρώ.

Ετσι, εκεί που περιμένε τους Σπερς όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει στην ACB μετακομίζοντας από τη Βιτορια στην Καταλωνία.

Source: Euroleague DPOY Adam Hanga and Barcelona filed a long-term offer-sheet till 2020 to the ACB federation.

— David Pick (@IAmDPick) July 8, 2017