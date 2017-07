Ο Λόνζο Μπολ μπορεί να μην ικανοποίησε στην πρώτη του εμφάνιση με την φανέλα των Λέικερς στο Summer League, ωστόσο συνεργάστηκε πολύ ωραία με τον Μπράντον Ίνγκραμ και άφησαν καλές αντυπώσεις.

Δείτε τη φάση

lonzo ball and brandon ingram the most dynamic duo since shaq n kobe pic.twitter.com/xN50KStdGX

— boofpak thug (@LILAFRIMANE) 8 Ιουλίου 2017