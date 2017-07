Την καριέρα του στους Χοκς θα συνεχίσει ο Μάικ Μουσκάλα.

Σύμφωνα με τον Shams Charania, ο 26χρονος φόργουορντ/σέντερ συμφώνησε να ανανεώσει την συνεργασία του με την ομάδα της Ατλάντα για τα επόμενα δύο χρόνια, έναντι 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Free agent forward Mike Muscala has agreed to a two-year, $10M deal to stay with the Atlanta Hawks, league sources tell The Vertical.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 7 Ιουλίου 2017