Έβαλε... τα γυαλιά στον πατέρα του ο Χάρνταγουεϊ (pic)

Συγκεκριμένα, ο άλλοτε σταρ του ΝΒΑ και δη των Ουόριορς, Χιτ, Μάβερικς, Νάγκετς, Πέισερς κέρδισε 46,661,390 δολάρια σε 15 χρόνια καριέρας!

Το συμβόλαιο που υπογράφει ο γιος του με τους Νικς θα του αποφέρει 71 εκατομμύρια δολάρια!!! Σχεδόν τα... διπλάσια από τα συνολικά χρήματα που κέρδισε ο πατέρας του...

Αν προσθέσει κάποιος και τα 6,033,525 που πήρε από το πρώτο του συμβόλαιο, οι αποδοχές του μέχρι το 2021 θα ξεπεράσουν τα 77εκ. δολάρια!

Tim Hardaway Sr. must be proud of his son. pic.twitter.com/61JGTLMU44

— SB Nation (@SBNation) 7 Ιουλίου 2017