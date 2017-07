Τα συγχαρητήρια του ΛεΜπρόν στον Ράντολφ! (pic)

«Συγχαρητήρια στον Ζακ Ράντολφ!! Πάντα ήταν ένα από τα αγαπημένα μου άτομα στο πρωτάθλημα. Για πάντα το νούμερο 50. Κρεμάστε το ψηλά» έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter.

Ο 35χρονος φόργουορντ/σέντερ αποτέλεσε παρελθόν από τους Γκρίζλις και αναμένεται να ρίξει τους τίτλους τέλους της καριέρας του το καλοκαίρι του 2019 στο Σακραμέντο όπου θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής.

Congrats @MacBo50!! Always been one of my fav guys that's been in this league of ours! #Forever50 #HangItUp https://t.co/C1RYBmEQjI

— LeBron James (@KingJames) 6 Ιουλίου 2017