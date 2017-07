Μπέβερλι για Τεόντοσιτς: «Είναι ο καλύτερος πασέρ στο ΝΒΑ» (pic)

Μετά από επτά χρόνια, Πάτρικ Μπέβερλι και Μίλος Τεόντοσιτς θα σμίξουν ξανά στους Κλίπερς, καθώς ο μεν έγινε trade από τους Ρόκετς για τον Κρις Πολ, και ο δε «ανοίγει» για πρώτη φορά τα φτερά του στο ΝΒΑ, μετά από έξι σεζόν στην ΤΣΣΚΑ.

Ο 28χρονος γκαρντ μίλησε για τον πάλαι ποτέ συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό με τα καλύτερα λόγια, με αφορμή την μεταγραφή του στο Λος Άντζελες: «Είναι πιθανώς ο καλύτερος πασέρ στο ΝΒΑ αυτή τη στιγμή».

Patrick Beverley on Teodosic: "He might be the best passer in the NBA right now." PBev needs to change hotel alias: "I used Milos Teodosic!"

