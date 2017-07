Εντυπωσιακό φινάλε για Μήτρου - Λονγκ στο Ορλάντο! (pic & vid)

Εντυπωσιακά ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Summer League του Ορλάντο ο Ναζ Μήτρου - Λονγκ!

Ο ελληνικής καταγωγής γκαρντ - που βρίσκεται στο «στόχαστρο» της ΑΕΚ - ήταν ο πρωταγωνιστής στην νίκη των Πέισερς επί των Θάντερ (80-89), καθώς μέτρησε 17 πόντους (4/10τρίπ.), 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο συμπαίκτης του, Τζάρνελ Στόουκς, πέτυχε επίσης 17 πόντους.

Naz Long (@NazzyJML) gets loose on the break for the smooth layup. He's got a team-high five points. #NBASummer pic.twitter.com/Yn6eE5jPTs

— Indiana Pacers (@Pacers) 6 Ιουλίου 2017