Εντυπωσιακός ο Φουλτζ στο Summer League! (vid)

Τα Summer League του ΝΒΑ ξεκινούν και οι παίκτες θέλουν να δείξουν τον καλύτερο τους εαυτό και να εδραιώσουν τις θέσεις τους στην ομάδα.

Ο Μαρκέλ Φουλτζ που επιλέχθηκε στο Νο.1 του φετινού ντραφτ από τους 76ers, έχει ξεκινήσει εξαιρετικά την πορεία του και αφήνει τα καλύτερα δείγματα γραφής στο παρκέ.

Στο 2ο παιχνίδι του Summer League που πήρε μέρος, όπου η ομάδα του ηττήθηκε από τους Τζαζ με 100-94, εκείνος ήταν εξαιρετικός και σταμάτησε στους 23 πόντους και 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

