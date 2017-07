Από το χαμένο κάρφωμα σε... airball σε τρίποντο ο Τόμπσον! (vid)

Ο σταρ των Ουόριορς κάνει τις διακοπές του στην Κίνα και στο περιθώριο της παραμονής του παίζει μπάσκετ σε διάφορα τουρνουά που διοργανώνονται προς τιμήν του.

Όμως αντί να... παραδώσει μαθήματα μπάσκετ, κάνει ό,τι μπορεί για να γίνει ρεζίλι.

Αυτή τη φορά επιχείρησε τρίποντο, αλλά έκανε... airball!

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο...

#ChinaKlay in the club: #ChinaKlay on the court: pic.twitter.com/TyQLVU1RaG

...και θυμηθείτε και το χαμένο κάρφωμα

Klay Thompson went to China to show them what the talents of an NBA player look like in real life pic.twitter.com/DdxZFJ5ZUv

— Ben B (@guga31bb) 24 Ιουνίου 2017